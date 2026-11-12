Марко Матераци: Зидан няма желание да изчистим отношенията си

Бившият италиански защитник Марко Матераци сподели, че Зинедин Зидан все още няма желание да загърби враждата им почти две десетилетия след прословутия удар с глава на финала на Световното първенство през 2006 година. В интервю за "Гадзета дело Спорт“ преди срещата от Лигата на нациите между Италия и Франция на стадион „Сан Сиро“, световният шампион се върна към онзи емблематичен момент и направи паралел с трагичната смърт на испанския футболист Хесус де Мигел.

"Смъртта на Хесус де Мигел ме накара да благодаря на Бог, че тогава не се случи нещо лошо. В случая с този вратар се говори за непредумишлено убийство заради сблъсък на терена. Ами ако това се беше случило с мен?", попита риторично бившият бранител.

Longue interview de Marco #Materazzi en ce jour d'Italie-France, avec forcément plusieurs questions sur le coup de boule de Zidane de 2006. Extraits : Des deux, Zidane est-il celui qui est le plus dérangé de revoir cette scène ? ”La mort de Jesús de Miguel m’a fait remercier Dieu qu’il ne se soit rien passé. On parle d’homicide involontaire pour ce gardien de but à la suite d’une action de jeu : alors, qu’est-ce qui se serait passé si cela m’était arrivé ?” — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) November 12, 2026

Въпреки че червеният картон на френската легенда в продълженията на финала в Берлин датира отпреди двадесет години, напрежението между двамата остава живо. Матераци си припомни за пропуснатата възможност за помирение през ноември 2010 година в хотел "Мелиа" в Милано, в навечерието на мача между Милан и Реал.

"Излизах от хотела, след като се бях сбогувал с Моуриньо, а той тъкмо паркираше автомобила си отзад. Когато ме забеляза, се поколеба и дори тръгна да се връща, но аз се приближих. Подадох му ръка и казах, че се радвам, че се засичаме на място, където никой не ни вижда. Той ми отговори: "Не се тревожи, случват се такива неща, всичко остана в миналото". Жалко е, че след това се отметна от думите си и заяви, че ме помислил за обикновен фен“, разказа италианецът.

🚨🚨 Marco MATERAZZI 🇮🇹 REVIENT UNE NOUVELLE FOIS SUR LE COUP DE TÊTE DE ZINÉDINE ZIDANE 🇫🇷 EN FINALE DU MONDIAL 2006, VINGT ANS APRÈS ! 👇 🗣️ « Je dirais aujourd’hui ce que j’aurais dit ce soir-là, il y a vingt ans, ou le lendemain : J’AI EU TORT, MAIS J’AI ÉTÉ PROVOQUÉ. Jugez-moi comme vous voulez. (…) » L’ancien défenseur italien évoque également la mort tragique de Jesús DE MIGUEL 🇪🇸, survenue après un choc avec un gardien, et imagine ce qui aurait pu lui arriver en 2006 👇 : 🗣️ « La mort de Jesús de Miguel m’a fait remercier Dieu qu’il ne se soit rien passé. On parle d’homicide involontaire pour ce gardien de but à la suite d’une action de jeu ; alors, QU’EST-CE QUI SE SERAIT PASSÉ SI CELA M’ÉTAIT ARRIVÉ ? » (…) 🗣️ « Moi, je n’ai jamais eu de problème à faire la paix. Il s’est probablement agi d’une sortie de scène trop retentissante pour qu’il puisse revenir sur sa position. (…) » 🎙️ La Gazzetta dello Sport, via @Guillaumemp — Actu Foot (@ActuFoot_) November 12, 2026

Матераци подчерта, че от негова страна винаги е имало готовност за мир: "Вероятно случаят придоби твърде голям отзвук, за да направи крачка назад. Въпреки че това не беше първата ми провокация, но пък не беше и първият му удар с глава - факт, който винаги е оставал на заден план."

Въпреки неизгладените конфликти, бившият бранител на "адзурите" не спести отличните си впечатления от треньорските умения на Зидан. "Харесвам всичко в него. Той е бил част от огромни съблекални, познава футболистите и разбира звездите от световна класа. Оставя ги да се изявяват и изгражда силна емпатия, което е фундаментално за победите. Когато ръководиш фигури като Кристиано Роналдо, Бейл, Марсело и Модрич, ако си умен, просто поставяш целия си опит в услуга на колектива. А не се правиш, че учиш Кристиано как се бият фалове, както направи Бенитес“, завърши Матераци.

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Снимки: Imago