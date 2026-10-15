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Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
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Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Спарта Прага пропусна да запише втора поредна победа в основната фаза на Лига Европа, след като завърши 1:1 с Лилестрьом у дома. Йосимар Алкосер (56') даде аванс на чешкия тим, но Томас Лене Олсен (90+2') донесе точката на норвежците след груба грешка в защитата на домакините.

Спарта беше по-активният отбор през първото полувреме, но трудно стигаше до чисти голови положения. В 20-ата минута центриране на Матей Юрасек премина близо пред Джонатан Брунес, който не успя да засече топката. Малко по-късно Тобиас Гудал стреля с глава след добро подаване, но вратарят на гостите Понтус Далберг се справи. Лилестрьом също имаше възможност преди почивката чрез Йлдрен Ибрахимай, чийто удар беше отразен от Якуб Суровчик.

След почивката Спарта продължи да търси гола и го намери в 56-ата минута. Брунес изведе Алкосер отляво в наказателното поле, а костариканецът преодоля Далберг с прецизен удар за 1:0. Домакините имаха шанс да удвоят преднината си, като в 70-ата минута Юго Сочурек стреля опасно, но вратарят на норвежците спаси. Пет минути по-късно Далберг отново се намеси решително след удар на Брунес от близка дистанция.

Спарта изглеждаше близо до успеха, но в добавеното време допусна фатална грешка. Тобиас Гудал сбърка при изнасянето на топката, а резервата Густав Нордх подаде на Томас Лене Олсен, който отблизо изравни за 1:1. В оставащите минути чешкият тим опита да реагира, но удар на Алкосер попадна право във вратаря. Така Спарта събра четири точки след първите си два мача в турнира, докато Лилестрьом записа първата си точка.

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Снимки: Gettyimages

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