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Бивш футболист на ЦСКА вдигна първи трофей след завръщането си в Бразилия

  • 12 ное 2026 | 13:30
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Бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато триумфира с трофей в родината си. Опитният страж спечели Купата на щата Мато Гросо с екипа на Куяба, след като тимът му победи Шапада с 2:0 в решаващия сблъсък.

Този успех носи не само престижно отличие във витрината на „Дорадо“, но и квота за участие в турнира за Купата на Бразилия (Копа до Бразил) през 2027 година.Както е известно, Густаво Бусато подсили Куяба през август 2026 г. Преди това стражът носи екипа на Кашиас, където акостира в началото на годината след близо седем сезона с фланелката на ЦСКА.

След последния съдийски сигнал Густаво Бусато не скри радостта си и сподели емоционално послание в социалните мрежи:

„ШАМПИОНИ! На първо място, цялата чест и слава са за Бог! Изключително щастлив съм от това постижение с екипа на Куяба, както и от осигуряването на място в турнира „Копа до Бразил“ през 2027 г. Благодаря на всички, които бяха част от този момент и допринесоха за тази победа. Нека Бог продължава да благославя пътя ни! НАПРЕД, ДОРАДО!“.

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