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ЦСКА показа смелост и класа, но бе ощетен и загуби от Монако с 1:2
  1. Лига Европа
  2. Ювентус

Селта 0:0 Ювентус

  • 15 окт 2026 | 22:01
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Селта 0:0 Ювентус

Селта приема Ювентус в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Испанците допуснаха загуба от Омония на старта. Те имат само една победа от осем мача в Ла Лига през този сезон. "Бианконерите" направиха равенство с Каляри през уикенда, като тяхното представяне също е непостоянно, но в първия кръг на Лига Европа отнесоха НЕК Наймеген с 5:0.

Лучано Спалети не може да разчита на някои основни играчи като Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам и Мануел Локатели. Джеф Екатор, Акрадиус Милик и Камил Грабара също са контузени. Андреа Камбиазо се завърна след травма срещу Каляри и днес е в стартовия състав. Спалети залага на Калюлю, Гати и Кели в центъра на защитата, а Бремер и Лукуми получават почивка.

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Снимки: Gettyimages

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