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Олимпиакос спечели като гост на Марсилия

  • 16 окт 2026 | 00:22
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Олимпиакос спечели като гост на Марсилия

Олимпиакос победи Марсилия с 1:0 като гост в двубой от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение реализира Сантиаго Есе (42'), който се разписа с глава след центриране на Чикиньо от корнер. Гръцкият тим демонстрира отлична организация в защита и удържа крехкия си аванс въпреки натиска на домакините.

Марсилия имаше повече притежание на топката и опита да наложи темпото си пред собствена публика, но срещна сериозни трудности срещу добре подредената отбрана на Олимпиакос. В 37-ата минута Кейлиан Абдала отправи опасен удар, но вратарят на гостите Сантяго Ортега се намеси отлично. Пет минути по-късно Олимпиакос стигна до решаващия гол. След изпълнение на корнер Чикиньо центрира в наказателното поле, а Есе се извиси и с глава прати топката в мрежата.

След почивката домакините увеличиха натиска и изпълниха общо девет корнера срещу само един за съперника, но така и не успяха да преодолеят Ортега и защитата пред него. Треньорът на Марсилия Бруно Женезио направи няколко смени в опит да промени развоя на срещата, но Олимпиакос остана стабилен и запази преднината си до последния съдийски сигнал.

Така Олимпиакос записа втора победа в турнира и продължи успешния си старт в Лига Европа. За Марсилия поражението е второ поредно в надпреварата след тежката загуба с 1:4 от Бешикташ в първия кръг, което поставя френския тим под сериозен натиск преди следващите му европейски мачове.

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Снимки: Gettyimages

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