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Огромен интерес към Педро Поро

  • 12 ное 2026 | 14:21
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Огромен интерес към Педро Поро

Ливърпул, Челси и Манчестър Сити са отправили запитвания относно привличането на защитника на Тотнъм Педро Поро през предстоящия януарски трансферен прозорец. Клубовете от Висшата лига са изправени пред трудна битка за испанския национал, който предпочита завръщане в Ла Лига, на фона на интереса от страна на испанските Барселона и Реал Мадрид.

Тотнъм обаче не планира да улесни евентуален трансфер за своите конкуренти от Висщата лига. Педро Поро има договор до 2031 година, а „шпорите“ възнамеряват да поискат рекордна сума - по-висока от 57-те милиона паунда, които Пари Сен Жермен плати за Ашраф Хакими.

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Снимки: Gettyimages

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