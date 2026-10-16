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Ференцварош продължава с европейските победи

  • 16 окт 2026 | 00:36
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Ференцварош продължава с европейските победи

Ференцварош постигна втора побредна победа в основната фаза на Лига Европа. Унгарският гранд надви с 2:1 гостуващия Виктория (Пилзен) след две попадения на халфа Кристофер Закариасен.

В плейофния кръг на турнира Фради елиминира Трабзонспор, а след това срази с 3:1 като гост Селтик. Днес тимът от Будапеща отново демонстрира, че се преобразява, когато играе на международната сцена, и е един от десетте отбора с пълен актив след вторите мачове.

И двата състава подходиха много агресивно. През първото полувреме положения пред вратите се редуваха постоянно, но гол така и не падна. Гостите имаха претенции за дузпа в 38-ата минута, но реферът прецени, че играта с ръка на футболист на Ференцварош в собственото наказателно поле е била неволна.

В 49-ата минута Велко Бирманчевич намери непокрит Кристофер Закариасен и норвежецът даде преднина на домакините с много премерен изстрел. В 77-ата минута унгарците помислиха, че са получили дузпа, но съдията отмени първоначалното си решение заради засада на Бирманчевич.

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