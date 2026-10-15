Макар и трудно, Рен подчини ОФИ

ОФИ Крит беше близо до нов подвиг в евротурнирите, след като на старта в Лига Европа срази германския Хофенхайм. Днес дебютантът в основната фаза на Лига Европа водеше на почивката при визитата си на рен, но в крайна сметка отстъпи с 1:2.

Рен започна със самочувствие, но получи гол още в 10-ата минута. Николаос Атанасиу центрира по чудесен начин към Таксиархис Фунтас и той насочи топката с глава във вратата на домакините.

Французите можеха да изравнят много бързо, но Танасис Андрутос попречи на Мехди Камара да се разпише. В 16-ата минута и късметът беше на страната на гостите, след като ударът на Махамаду Нажида срещна гредата.

Рен продължи да притиска съперника, но срещна отлично организирана защита. В редките случаи, в които отбраната на ОФИ се пропукваше, Никос Христогеоргос показа класа. Стражът на гърците парира изстрел на Естебан Льопол, а в самия край на полувремето и Нажида пропусна да възстанови равенството от удобна позиция.

Рен създаваше ситуации за гол, но не намираше начин да завърши атаките си прецизно. В 51-вата минута Христогеоргос изби удар на Людовик Блас, след което шансове пред гръцката врата пропиляха Льопол и Валентен Ронжие.

Логичното се случи в 76-ата минута, когато левият бек на Рен Нажида за пореден път се озова на добра позиция и този път не сгреши - 1:1. Домакините вдигнаха още повече оборотите и в 90-ата минута Абделхамид Аит Будлал донесе трите точки на френския тим.

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Снимки: Imago