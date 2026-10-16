Динамо (Загреб) спечели срещу Андерлехт дълбоко в добавеното време

Динамо Загреб победи Андерлехт с 1:0 в двубой от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение отбеляза Дион Бело (90+6') от дузпа, с която хърватският тим стигна до успеха в самия край на срещата.

Двата отбора водиха оспорвана битка, като Андерлехт се стремеше да наложи контрол върху играта, а домакините търсеха възможности да застрашат белгийската защита. Динамо се представи по-организирано в дефанзивен план и не позволи на съперника да стигне до гол. Срещата вървеше към нулево равенство, но в заключителните секунди домакините получиха шанс да измъкнат трите точки.

В шестата минута на добавеното време Бело застана зад топката от бялата точка и реализира решаващото попадение, което предизвика радост сред привържениците на Динамо. Така загребчани записаха първата си победа в турнира след нулевото равенство срещу Апоел Беер Шева в първия кръг. Андерлехт пък остана без точка от гостуването си в Хърватия, след като отново не успя да избегне поражението в Лига Европа.

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Снимки: Gettyimages