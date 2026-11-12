Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците

Манчестър Юнайтед продължава да преминава през сериозна криза, след като се стигна до раздялата с Майкъл Карик и клубът отново е изправен пред необходимостта да търси решение за треньорския пост. На този фон една от най-големите фенски организации - Тръста на привържениците излезе с остра позиция, в която определи напускането на специалиста като пореден разочароващ момент за клуба. Привържениците обаче насочиха основните си критики не към Карик и неговите предшественици, а към собствениците и начина, по който управляват „червените дяволи“.

„Напускането на Майкъл Карик е поредният потискащ момент за Манчестър Юнайтед. Благодарим му за работата и за това, че върна надеждата през втората половина на миналия сезон. Позицията му сред привържениците остава непроменена. Причината феновете да продължат да подкрепят Майкъл Карик през последните седмици е, че те знаят къде се корени основният проблем на Юнайтед. Отговорността за състоянието на клуба не е преди всичко негова, нито на предишните треньори. Тя е на собствениците“, се казва в изявлението на Тръста на привържениците.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Организацията припомни и финансовото наследство от управлението на семейство Глейзър, като отправи критики и към “ИНЕОС” на Джим Ратклиф. Според феновете обещанията за спортни успехи не са били подкрепени от действия, а поредицата от промени в ръководството на футболните операции не е довела до очакваното подобрение.

„Изкупуването на клуба с помощта на заеми, които се превърнаха в дългове, прехвърлени на клуба от страна на Глейзър продължават да тежат. Когато “ИНЕОС” пристигнаха, обещаха спортни успехи, но след поредицата от промени във футболното ръководство видяхме всичко друго, но не и това. Време е собствениците да дадат обяснение и да поемат отговорност“, заявиха привържениците.

Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват

Критиките им обаче не се ограничават до спортните резултати и управленските решения. Тръстът на привържениците обръща внимание и на отношенията между клуба и неговите фенове, които според организацията са се влошили заради агресивната политика при продажбата на билети и увеличаването на финансовата тежест върху феновете. Оттам смятат, че ръководството все по-често възприема лоялните фенове единствено като източник на приходи, вместо да отчита ролята им за идентичността на клуба.

„Привържениците са принудени да плащат цената за лошото управление на собствениците, както и за амбициите им около стадиона – чрез по-високи цени и ограничаване на правата им. Банерът на „Стретфорд Енд“, на който по-рано беше изписано „Начинът, по който се отнасяте с нас, е позорен“, беше предупреждение. Безпрецедентният мащаб на освиркванията на „Олд Трафорд“, заедно с публичните критики на някои от водещите футболисти през последните седмици, вече показва много по-дълбоко разединение“, се казва още в позицията.

Феновете на Ман Юнайтед към собствениците: Не нашето погребение, а вашето

От Тръстът на привърцениците предупредиха, че връзката между феновете, играчите и хората, които управляват Манчестър Юнайтед, е подложена на все по-сериозно напрежение. Организацията припомни, че още през януари 2025 г. е предупредила за опасността отчуждаването на привържениците да доведе до негативна спирала – с влошаване на атмосферата, резултатите и финансовото състояние на клуба.

„Тези предупреждения остават болезнено актуални. Собствениците трябва да позволят на ръководството на клуба да промени посоката, да поемат отговорност, да възстановят доверието и да се вслушат в привържениците, като признаят, че тяхната лоялност е основополагаща за успеха във футбола. Поредната треньорска смяна не може да поправи щетите, които самите собственици продължават да нанасят“, завършва изявлението.

Глейзър отново са обявили Ман Юнайтед за продажба, поставена е конкретна цена, твърдят в Англия

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages