РБ Залцбург 0:2 Милан, младок с два гола за "росонерите"

РБ Залцбург и Милан играят при 0:2 в мач от втория кръг на Лига Европа. Алфаджио Сисе откри резултата в 15-ата минута.

Срещата започна в по-спокойно темпо, а двата тима по-скоро опитваха да видят какво ще предостави противника. Първата по-интересна възможност дойде в 8-ата минута, когато Давиде Бертазаги получи на левия фланг и центрира в наказателното поле, където Адриен Рабио се бе включил от втора позиция и стреля, но покрай вратата. Две минути след това Бартуш Мазурек влезе в наказателното поле и подаде към Китано, който падна след съприкосновение с бранител, но реферът бе категоричен, че нарушение няма. Секунди след това Сисе влезе много опасно в наказателното поле на домакините след двойно подаване с Бертазаги, но не успя да нанесе удар.

Последваха още няколко не лоши нападение на футболистите на Рубен Аморим, за да се стигне до откриване на резултата. То дойде след четвърт час игра, когато Омари Хътчинсън центрира отдясно, а Алфаджио Сисе изпревари бранител и с глава реализира за 0:1.

Поредната постепенна атака на Милан след малко повече от половин час игра доведе до второ попадение за “росонерите”. Омари Хътчинсън подаде към Рабио, той веднага отправи отлична визия и прати отлично подаване към включилия се в пеналта Давиде Бертазаги, който успя да отиграе към напълно непокрития Сисе, който само от няколко метра реализира за 0:2 с второто си попадение в двубоя.

И двата отбора са сред съперниците на българския шампион Левски в турнира, като именно австрийците гостуваха в София в първия мач за двата тима в основната фаза и си тръгнаха с минимален успех. От своя страна “росонерите” започнаха с изненадващо поражение с 0:2 като домакин от Бенфика и ще търсят възможност за реванш днес.

Треньорът на Милан Рубен Аморим дава почивка на някои от основните си футболисти, правейки редица промени. Фикайо Томори, Кони де Винтер и Давиде Бертазаги влизат на местатата на Марио Джила, Матео Габия и Первис Еступинян, като единствено Страхиня Павлович и Майк Меняна запазват своите позиции. Омари Хъчинсън и Ярдон Яшари сменят Юнус Муса и Самюъл Чуквуезе, а Адриен Рабио остава несменяем титуляр. 18-годишният Франческо Камарада записва първи старт за сезона в Европа, заменяйки Гонсало Рамош на върха на атаката, като ще бъде подкрепян от Рубен Лофтъс-Чийк и младия Алфраджо Сисе вместо Кристиан Пулишич и Диего Морейра.

The team news is in! 📋 https://t.co/zW9WOSuxlT — AC Milan (@acmilan) October 15, 2026

Наставникът на РБ Лайпциг също прави цели пет промени в своя отбор. Под рамката се завръща Кристиан Завешицки, който е възстановен от травма. Десният бек Лиандро Моргала стартира вместо опитиния Щефан Лайнер, а Тим Дрекслер отстъпва позицията си на Тим Цабрански. Младият Бартош Мазурек получава шанс вместо Франс Кретциг в халфовата линия. Едмънд Байду влиза по фланга на мястото на Йорбе Вертесен. Голямата промяна е на върха на атаката, където Карим Конате остава резерва, а атаката ще бъде водена от топ реализатора Харис Табакович.

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Снимки: Gettyimages