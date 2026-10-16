Борнемут не разочарова в първото си домакинство в евротурнирите в историята

Борнемут зарадва феновете си с победа в първия си домакински мач в евротурнирите в историята. "Черешките" спечелиха с 3:0 срещу Щурм Грац в среща от Лига Европа, въпреки че победата дойде по-трудно, отколкото показва резултатът.
Привържениците на домакините се бяха приготвили за празник, а на един от транспарантите бе показан пътят, който извървя клуба от Лига 2 до евротурнирите. Сребърните медалисти от миналия сезон в австрийската Бундеслига обаче не бяха дошли да участват в празника. Те не позволиха на съперника да отправи точен удар в първите 25 минути.
Малко преди да измине половин час игра Бафоде Диаките отбеляза попадение, но то бързо бе отменено заради игра с ръка. Две минут ипреди почивката Борнемут поведе след хубав удар с глава на Еванилсон, койт опрехвърли вратаря. За бразилеца това бе първи гол от февруари.
След като прекара голяма част от първото полувреме в дефанзивни действия, Щурм показа различно лице в началото на втората част и можеше да изравни. Удар на Юрген Хейл срещна гредата, а изстрел на Якоб Ходл бе спасен от вратаря. Резервата Раян донесе спокойствие на домакините с второто попадение в мача, което дойде в 76-ата минута. Алваро Родригес добави още един гол, след като се разписа от дузпа в добавеното време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago