Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Борнемут

Борнемут не разочарова в първото си домакинство в евротурнирите в историята

  • 16 окт 2026 | 01:06
  • 128
  • 0
Борнемут не разочарова в първото си домакинство в евротурнирите в историята

Борнемут зарадва феновете си с победа в първия си домакински мач в евротурнирите в историята. "Черешките" спечелиха с 3:0 срещу Щурм Грац в среща от Лига Европа, въпреки че победата дойде по-трудно, отколкото показва резултатът.

Привържениците на домакините се бяха приготвили за празник, а на един от транспарантите бе показан пътят, който извървя клуба от Лига 2 до евротурнирите. Сребърните медалисти от миналия сезон в австрийската Бундеслига обаче не бяха дошли да участват в празника. Те не позволиха на съперника да отправи точен удар в първите 25 минути.

Малко преди да измине половин час игра Бафоде Диаките отбеляза попадение, но то бързо бе отменено заради игра с ръка. Две минут ипреди почивката Борнемут поведе след хубав удар с глава на Еванилсон, койт опрехвърли вратаря. За бразилеца това бе първи гол от февруари.

След като прекара голяма част от първото полувреме в дефанзивни действия, Щурм показа различно лице в началото на втората част и можеше да изравни. Удар на Юрген Хейл срещна гредата, а изстрел на Якоб Ходл бе спасен от вратаря. Резервата Раян донесе спокойствие на домакините с второто попадение в мача, което дойде в 76-ата минута. Алваро Родригес добави още един гол, след като се разписа от дузпа в добавеното време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 834
  • 0
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 4816
  • 2
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 1040
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 951
  • 1
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 4075
  • 2
Вторият кръг на Лига Европа предложи много голове и любопитни развои

Вторият кръг на Лига Европа предложи много голове и любопитни развои

  • 15 окт 2026 | 23:55
  • 18475
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 116704
  • 532
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 169386
  • 677
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 3137
  • 5
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 18687
  • 55
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 16888
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 4816
  • 2