Борнемут не разочарова в първото си домакинство в евротурнирите в историята

Борнемут зарадва феновете си с победа в първия си домакински мач в евротурнирите в историята. "Черешките" спечелиха с 3:0 срещу Щурм Грац в среща от Лига Европа, въпреки че победата дойде по-трудно, отколкото показва резултатът.

Привържениците на домакините се бяха приготвили за празник, а на един от транспарантите бе показан пътят, който извървя клуба от Лига 2 до евротурнирите. Сребърните медалисти от миналия сезон в австрийската Бундеслига обаче не бяха дошли да участват в празника. Те не позволиха на съперника да отправи точен удар в първите 25 минути.

In 2009, AFC Bournemouth were staring at relegation from the fourth division of English football after a 17-point deduction. Tonight, they won their first ever European home game after beating SK Sturm Graz of Austria. Goals from Evanilson, Rayan and a late Alvaro Rodríguez penalty cap a memorable night on the south coast. Next up, they welcome seven-time European Cup winners AC Milan. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2026

Малко преди да измине половин час игра Бафоде Диаките отбеляза попадение, но то бързо бе отменено заради игра с ръка. Две минут ипреди почивката Борнемут поведе след хубав удар с глава на Еванилсон, койт опрехвърли вратаря. За бразилеца това бе първи гол от февруари.

След като прекара голяма част от първото полувреме в дефанзивни действия, Щурм показа различно лице в началото на втората част и можеше да изравни. Удар на Юрген Хейл срещна гредата, а изстрел на Якоб Ходл бе спасен от вратаря. Резервата Раян донесе спокойствие на домакините с второто попадение в мача, което дойде в 76-ата минута. Алваро Родригес добави още един гол, след като се разписа от дузпа в добавеното време.

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Снимки: Imago