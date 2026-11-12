Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао е в "Гостът на Sportal.bg", за да коментира амбициите на "червените", които след категоричната победа в дербито срещу Левски оглавиха класирането в efbet Лига. Португалският халф пристигна в Борисовата градина през лятото на 2025 година, бързо се превърна в основна част от отбора, a не след дълго получи и лентата.
От началото на сезона Жордао е изиграл общо 25 мача, в които е реализирал три гола. Два от тях бяха при драматичния успех с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица преди месец.
„От предишната пауза за националните отбори досега повишихме интензитета и агресията в играта си. Пресираме високо и се стремим да бъдем максимално близо до футболистите на съперника. Това ни помага изключително много и именно в този подход се крие ключът към успешното ни представяне през последните седмици.“
„От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена и заслужено победихме Левски. Дербитата винаги са различни. Усещаш атмосферата, чуваш феновете и начина, по който подкрепят отбора. В Португалия обичаме да казваме, че дербитата не се играят, а се печелят. Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си.“
„За мен е чест и привилегия да бъда капитан на ЦСКА. Още от първия ми ден в клуба всички ме посрещнаха топло и ме накараха да се чувствам като у дома си. От самото начало давам всичко от себе си, защото просто съм такъв човек. Винаги се старая да помагам на всеки един от съотборниците си.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google