Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао е в "Гостът на Sportal.bg", за да коментира амбициите на "червените", които след категоричната победа в дербито срещу Левски оглавиха класирането в efbet Лига. Португалският халф пристигна в Борисовата градина през лятото на 2025 година, бързо се превърна в основна част от отбора, a не след дълго получи и лентата.

От началото на сезона Жордао е изиграл общо 25 мача, в които е реализирал три гола. Два от тях бяха при драматичния успех с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица преди месец.

„От предишната пауза за националните отбори досега повишихме интензитета и агресията в играта си. Пресираме високо и се стремим да бъдем максимално близо до футболистите на съперника. Това ни помага изключително много и именно в този подход се крие ключът към успешното ни представяне през последните седмици.“

„От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена и заслужено победихме Левски. Дербитата винаги са различни. Усещаш атмосферата, чуваш феновете и начина, по който подкрепят отбора. В Португалия обичаме да казваме, че дербитата не се играят, а се печелят. Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си.“

„За мен е чест и привилегия да бъда капитан на ЦСКА. Още от първия ми ден в клуба всички ме посрещнаха топло и ме накараха да се чувствам като у дома си. От самото начало давам всичко от себе си, защото просто съм такъв човек. Винаги се старая да помагам на всеки един от съотборниците си.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google