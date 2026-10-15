Реал Сосиедад изпусна победата в Белгия

Реал Сосиедад изпусна победата в гостуването си на Роял Юнион СЖ и завърши 1:1 във втори мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа. Испанците водеха до самия край, но късен изравнителен гол ги лиши от трите точки. Любопитното е, че и двете попадения в двубоя бяха дело на резерви.

Така баските записаха първата си точка, тъй като загубиха в първия кръг от Борнемут, докато Роял Юнион СЖ се представя отлично и е с 4 пункта след първите два мача.

През първата част Роял Юнион СЖ имаше по-добрите положения. Опасните удари на Мазир Сила и Релебохиле Мофокенг обаче бяха с малко неточни. Испанците пък имаха сериозни претенции за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на домакините, но реферът не видя нищо нередно.

➕ Empate en Bélgica. https://t.co/ydCX6bZDKt — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 15, 2026

В началото на второто полувреме Реал Сосиедад излезе напред. Неразбирателство между стража на белгийците Ерве Кофи и капитана Камил ван де Пере позволи на влезлия на почивката Бенят Туриентес да реагира най-бързо и да насочи топката в мрежата – 0:1. Само три минути по-късно Роял Юнион СЖ можеше да изравни, но Мофокенг пропусна, останал сам срещу стража на баските Унай Мареро. Белгийците продължиха да натискат, но опасните удари на Бесфорт Зенели и Гилерме Смит бяха блокирани.

Все пак натискът на домакините даде резултат две минути преди края на редовното време. Тогава поредният пряк свободен удар на Зенели от фланга беше посрещнат с глава от Игор Субелдия, но той успя само да отклони топката към задния стълб, където Секу Кейта чакаше и я дойвкара в мрежата – 1:1. В последните секунди на двубоя пък Сила от домакините трябваше да избива топката от голлинията, за да предотврати автогол.

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Снимки: Gettyimages