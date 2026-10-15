Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Реал Сосиедад

Реал Сосиедад изпусна победата в Белгия

  • 15 окт 2026 | 22:33
  • 526
  • 0
Реал Сосиедад изпусна победата в Белгия

Реал Сосиедад изпусна победата в гостуването си на Роял Юнион СЖ и завърши 1:1 във втори мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа. Испанците водеха до самия край, но късен изравнителен гол ги лиши от трите точки. Любопитното е, че и двете попадения в двубоя бяха дело на резерви.

Така баските записаха първата си точка, тъй като загубиха в първия кръг от Борнемут, докато Роял Юнион СЖ се представя отлично и е с 4 пункта след първите два мача.

През първата част Роял Юнион СЖ имаше по-добрите положения. Опасните удари на Мазир Сила и Релебохиле Мофокенг обаче бяха с малко неточни. Испанците пък имаха сериозни претенции за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на домакините, но реферът не видя нищо нередно.

В началото на второто полувреме Реал Сосиедад излезе напред. Неразбирателство между стража на белгийците Ерве Кофи и капитана Камил ван де Пере позволи на влезлия на почивката Бенят Туриентес да реагира най-бързо и да насочи топката в мрежата – 0:1. Само три минути по-късно Роял Юнион СЖ можеше да изравни, но Мофокенг пропусна, останал сам срещу стража на баските Унай Мареро. Белгийците продължиха да натискат, но опасните удари на Бесфорт Зенели и Гилерме Смит бяха блокирани.

Все пак натискът на домакините даде резултат две минути преди края на редовното време. Тогава поредният пряк свободен удар на Зенели от фланга беше посрещнат с глава от Игор Субелдия, но той успя само да отклони топката към задния стълб, където Секу Кейта чакаше и я дойвкара в мрежата – 1:1. В последните секунди на двубоя пък Сила от домакините трябваше да избива топката от голлинията, за да предотврати автогол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 651
  • 0
Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

  • 15 окт 2026 | 22:32
  • 2543
  • 1
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 795
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 768
  • 0
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 2996
  • 2
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15485
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

  • 15 окт 2026 | 23:01
  • 90370
  • 311
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 155209
  • 657
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 13975
  • 36
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 29545
  • 37
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 14020
  • 14
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15485
  • 3