Роналдо към Меси: Написа история, която ще остане завинаги

Кристиано Роналдо изрази публично уважението си към Лионел Меси чрез коментар директно под публикацията на аржентинеца в социалната мрежа Instagram. Реакцията на португалеца дойде, след като Меси публикува емоционално съобщение, с което отбеляза края на международната си кариера след последния си мач за Аржентина.

В секцията за коментари под поста на Меси, Кристиано Роналдо написа:

„Лео, толкова много години в защита на твоята страна и история, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина. Прегръдка.“

🚨 Cristiano Ronaldo REPLIES to Leo Messi. https://t.co/Vud1TRypc0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 7, 2026

Жестът на португалската звезда привлече сериозно обществено внимание, подчертавайки взаимното уважение между двамата футболисти извън терена след повече от 15 години съперничество в клубния и международния футбол. Меси прекрати кариерата си за Аржентина след финала на Световното първенство през 2026 г., в който отборът загуби от Испания с 0:1, но все пак изигра и още един бенефисен мач , с който да се сбогува с феновете срещу Бенин (3:0).

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Снимки: Imago