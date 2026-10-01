Байерн (Мюнхен) готви офанзива за Жул Кунде през януари

Защитникът на Барселона Жул Кунде може да смени клубната си принадлежност още по време на зимния трансферен прозорец. Един от европейските грандове планира да отправи сериозна оферта за френския бранител в средата на настоящия сезон. Твърди се, че това е Байерн (Мюнхен).

27-годишният футболист постепенно загуби твърдото си титулярно място в състава на каталунците. Въпреки че през последните години се преквалифицира в краен бранител, треньорът Ханзи Флик отново започна да го използва в центъра на защитата. Въпреки това влиянието на Кунде върху играта на тима намаля. От началото на кампанията французинът е започнал като титуляр в едва три от седемте изиграни срещи. Друг играч с подобна рокада в позицията – Ерик Гарсия, все по-често намира място в стартовия състав на германския наставник.

През лятото името на Кунде бе свързвано с евентуална раздяла с клуба, но до сделка не се стигна и той остана на "Камп Ноу", където има действащ договор до юни 2030 година.

Според информация на изданието "Спорт", Байерн (Мюнхен) е определил Жул Кунде като приоритетна трансферна цел за януари. Планът на германския клуб е да генерира около 30 милиона евро от продажбата на Ким Мин-джае, след което да реинвестира тези средства в привличането на френския национал. За момента директни контакти между страните няма, но баварците следят ситуацията отблизо.

Привличането му обаче няма да бъде лесна задача. Барселона е поставила цена от 75 милиона евро за правата на защитника. Макар ръководството да обмисля евентуална раздяла, Кунде остава важна част от ротацията, което би наложило намирането на адекватен заместник при евентуален негов трансфер.

Всичко зависи и от конкретните цели на "блаугранас" на зимния пазар. Приоритет за клуба остава привличането на ляв централен защитник, но наред с това се следят и възможностите за нов централен нападател.

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Снимки: Gettyimages