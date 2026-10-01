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Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
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Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Голям мач от Евролигата предстои тази вечер в столицата на България. Феновете на баскетбола у нас ще имат прекрасната възможност да се насладят на двубоя между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид, който ще се играе от 19:00 часа днес в "Арена София". Срещата е от третия кръг на елитната надпревара.

Апоел започна сезона със загуба и победа, докато "лос бланкос" записаха две поражения в първите си две срещи и със сигурност не желаят да стартират с 0-3.

Двата тима изиграха общо три срещи на българска земя помежду си през миналия сезон, но и трите бяха в "Арена Ботевград" - една в редовния сезон и две в плейофите. Испанският гранд надделя над израелския тим с 3-1 в плейофите.

През сезон 2025/26 в Евролигата Апоел завърши редовния сезон на шеста позиция, докато Реал финишира трети и в крайна сметка достигна до финала, в който отстъпи пред Олимпиакос.

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