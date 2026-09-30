Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027 г. Срещата започва в 19:00 часа на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове.

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Двата отбора вече се срещнаха веднъж в настоящата квалификационна кампания, като България излезе победител след успех с 2:1 в Пазарджик. Чехите поведоха чрез Матей Шин в 30-ата минута, но само четири минути по-късно Никола Илиев възстанови равенството. Петко Панайотов се превърна в герой за „лъвчетата“, след като в 85-ата минута реализира победното попадение след асистенция на Кристиян Балов.

Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач завършвайки наравно 1:1 в двубоя срещу Азербайджан.

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Възпитаниците на Тодор Янчев заемат третото място в група B с 14 точки, докато Чехия е на втората позиция с 15 пункта. Лидер е Португалия с 19 точки. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата тима. Победителите в деветте квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класират директно за Евро 2027, а останалите осем тима, завършили на второ място, ще играят баражи за още четири квоти.

Срещата в Храдец Кралове е първото от двете оставащи изпитания за България в груповата фаза. След гостуването на Чехия младежките национали ще приемат Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

Селекционерът Тодор Янчев прави три промени в стартовия състав на България в сравнение с мача срещу Португалия. В отбраната от първата минута започва Валери Владимиров, който заменя Мартин Георгиев. В полузащитата шанс за изява получава Дамян Йорданов на мястото на Цветослав Маринов. На крилото също има рокада – титуляр стартира авторът на победния гол срещу „мореплавателите“ Александър Маринов, който заменя Роберто Райчев.

ЧЕХИЯ U21 – БЪЛГАРИЯ U21

Стадион: „Малшовичка Арена“, Храдец Кралове



Съдия: Дамян Кош

Стартови състави:

Чехия U21: 1. Ян Кутни, 2. Филип Лиса, 5. Микулаш Конечни, 3. Адам Шевински, 13. Алберт Лабик, 12. Хуго Сохурек, 21. Александър Бужек, 18. Томаш Йелинек, 10. Матей Шин, 17. Вит Шкъркон, 11. Лукаш Машек

България U21: 1. Пламен Андреев, 5. Тодор Павлов, 17. Валери Владимиров, 4. Росен Божинов, 15. Симеон Шишков, 22. Асен Митков (к), 20. Дамян Йорданов, 10. Никола Илиев, 6. Александър Маринов, 11. Георги Лазаров, 9. Стивън Стоянчов

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