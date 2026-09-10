ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

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ЦСКА обяви, че наставникът на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на "армейците" до избирането на постоянен треньор. В същото време стана ясно, че Христо Янев ще остане в клуба, но тепърва ще бъде уточнена неговата позиция.

"Червените" разкриха, че са опитали да накарат Янев да преосмисли оттеглянето си, но той е бил категоричен, че няма да води представителния тим. Както е известно, още преди двубоя за Суперкупата 47-годишният специалист съобщи, че подава оставка и мачът с Левски ще бъде последен за него.

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Ето какво написаха от Борисовата градина:

"Армейци,

Преди всичко искаме още веднъж да честитим на всички, които обичат ЦСКА, спечелената Суперкупа на България! Отборът ни заслужи напълно успеха с представянето си на терена и защити всички ценности, които сме отстоявали в течение на славната ни история – воля, дух, себераздаване и вяра в успеха! Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си.

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Той потвърди вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност.

Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещето развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция. Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор.

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Армейци,

В заключение държим да повторим посланието ни от знаменития за всички червени сърца вчерашен ден, в който освен победата на терена, сбъднахме и дългогодишната ни мечта за "Българска армия": ЦСКА е силен, когато е обединен! Всички ние, всеки ден, водим битка за любимия клуб и се нуждаем от подкрепата и вярата на цялата ни велика общност!

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Предстоят ни исторически моменти – нека ги посрещнем като истински армейци: заедно, със страст, любов и безрезервна подкрепа към отбора в нашите сърца! САМО ЦСКА!".

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