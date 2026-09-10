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Новият треньор на ЦСКА започва през паузата

  • 10 сеп 2026 | 15:54
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Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Новият старши треньор на ЦСКА по всяка вероятност ще встъпи в длъжност по време на триседмичната пауза за националните отбори, която започва в края на месеца, разбра Sportal.bg.

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

При това положение временният наставник Даниел Моралес ще води армейците в следващите три шампионатни двубоя, докато клубното ръководство отсява верния избор. В рамките на осем дни - между 12 и 20 септември, "червените" ще изиграят три мача: срещу Арда (Кърджали), Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив).

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Както е известно, снощи ЦСКА отнесе Левски с 4:2 в срещата за Суперкупа на България, което беше последният мач на подалия оставка наставник Христо Янев. Бившият национал се разделя с любимия си тим след 95 мача като старши треньор и три спечелени трофея. По-рано беше съобщено, че специалистът от Казанлък ще продължи работата си в клуба от Борисовата градина, като тепърва ще стане ясно каква точно ще е длъжността му.

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