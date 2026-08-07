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Семеньо: Трябва да се адаптираме към философията на Мареска

  • 7 авг 2026 | 03:58
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Семеньо: Трябва да се адаптираме към философията на Мареска

Крилото на Манчестър Сити Антоан Семеньо не предвижда драстични промени в клуба след назначението на новия мениджър Енцо Мареска. Това заяви той пред агенция Ройтерс, коментирайки края на изпълнената с трофеи ера на Пеп Гуардиола, който се оттегли през май след десетгодишно управление на „Етихад“. Мареска се завръща в Сити, където преди това работи един сезон като асистент на испанския специалист.

„Просто всеки трябва да се адаптира и да приеме неговата философия, а тя не е много по-различна от това, което Пеп правеше миналия сезон. Очаквам с нетърпение предстоящите сезони с него“, сподели Семеньо, за когото това ще бъде първи пълен сезон с клуба, след като бе привлечен от Борнемут през януари.

Напускането на Гуардиола означава, че ганайският национал ще работи с трети различен наставник в рамките на последната година. Той започна миналия сезон под ръководството на Андони Ираола, който междувременно напусна Борнемут, за да поеме Ливърпул.

„Нямам друг избор, освен да се адаптирам към мениджърите, но не мисля, че промяната е твърде голяма. Всички се приспособяват, както и аз. Надяваме се да бъдем успешни“, добави Антоан Семеньо.

Относно времето си под ръководството на Пеп Гуардиола, Семеньо заяви: „Бих казал, че беше невероятно с него“.

„Той очевидно е известен като един от най-добрите мениджъри в света и можеш да разбереш защо. Вниманието му към детайла, както и управлението на играчите – всичко беше невероятно и той ми помогна много през тези 5-6 месеца“, завърши футболистът.

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Снимки: Gettyimages

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