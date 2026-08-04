Мареска: Има неща, които трябва да направим, докато трансферният прозорец е отворен

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска призна, че очаква още нови попълнения през летния трансферен прозорец. До момента “гражданите” се подсилиха с Елиът Андерсън, който пристигна с рекорден трансфер от Нотингам Форест, младият Джереми Монга, привлечен от Лестър, и вратарят Пиърс Чарлс, който се завърна в клуба след няколко години в Шефилд Уензди.

“За щастие, това е отбор, по който не трябва да се правят много неща. В същото време знаем, че загубихме някои важни играчи като Бернардо Силва, Джон Стоунс, Нейтън Аке… Разбира се, има неща, които трябва да направим. Уго Виана и Феран Сориано са тук. Опитваме се да говорим всеки ден. Комуникираме редовно. Разбира се, че има неща, които трябва да направим. Когато трансферният прозорец е отворен, може да се случи всичко. Сега е август, през септември всичко ще е различно”, заяви Мареска.

Италианецът говори и за предстоящите мачове със звездите на К-Лигата и Атлетико Мадрид.

“И двата двубоя са много важни за нас, независимо от противника. Мач след мач искаме да видим как отборът става все по-добър. Разбира се, искаме да се опитаме да печелим мачове, това е основното, но в същото време трябва да виждаме как отборът се подобрява ден след ден”.

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Снимки: Gettyimages