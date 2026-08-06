Арда със сериозен трансфер, привлече играч на Лудогорец

Арда се подсили с нападателя на Лудогорец Станислав Иванов, обявиха "сините" от Кърджали.

Трансферът на крилото стана факт след успешни разговори между ръководствата на двата клуба. Иванов премина в тима от Разград именно от Арда, където за три години изигра близо 100 мача, вкара 20 гола и се превърна в основен играч на отбора от Кърджали.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Станислав Иванов нови успехи с фланелката на Аарда, която той носи с гордост преди няколко години", гласи съобщението от клуба.

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