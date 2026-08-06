Христо Янев: Поздравявам момчетата, но трябва да останем смирени

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, похвали отбора си след категоричния успех като гост на Макаби Тел-Авив. Той призова футболистите си да останат смирени.

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„Изиграхме много силен мач, поздравявам отбора. Поздравявам Батко Добри, защото не е с нас. Искаме да е отново с нас, когато отидем на Панчарево. Поздравявам всички в клуба. Тази победа ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да останем смирени, защото знаем колко труд трябва да положим още, за да продължим. Всички работихме много здраво, за да сме в Европа и да изиграем толкова силни мачове в Европа. Трябва да останем концентрирани и да вършим работата си по най-добрия начин. Не се поколебахме нито за миг, въпреки че играхме с толкова силен отбор. Имахме ясен план, който следвахме. Знаехме, че отборът на Макаби е силен, когато му оставяме пространства. Чакахме нашите ситуации да отбележим гол и се възползвахме от някои от тях.

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"Никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата ни нападатели са завършени голмайстори. Видяхме днес включването на Жоел. Видяхме какво направиха Питас и Годой. Всички са важни за нас. Надявам се да нямаме проблеми след този мач. Нормално е, когато играем в поредица от мачове, да има затруднения. Всеки човек, който беше на трибуната, ни даде допълнителна сила. Всеки, който дойде на реванша. Ще ни даде допълнителен импулс. Преди това трябва да се фокусираме върху мача със Септември. Трябва да видим кои от нас са окей и да продължим по пътя си".

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