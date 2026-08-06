Хулио Веласкес: Добрата кондиция? Това е една от големите лъжи във футбола

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 4-ия кръг на еfbet Лига срещу Локомотив (Пловдив). Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящият мач и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Любопитно изказване на специалиста бе, че смята, че физическата подготовка дали е добра или не, често е една голяма заблуда.

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"Очаквам труден мач, доста ще се изисква от нас. Винаги играят директен футбол с ясно поведение на терена. Ние трябва да имаме ясен отговор, за да победим. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е мачът, който предстои. Сега ме интересува само мачът с Локомотив, но все пак си два сметка за натоварванията", каза Веласкес.

"Бала е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват нещата днес или утре, а Акрам ще отсъства няколко мача. Сангаре не можем да използваме в краткосрочен план, защото е в процес на възстановяване", обясни за контузените испанецът.

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"Няма голямо значение за началния час. Разбира се по-приятно е температурата да е нормална, но това не е решаващо за случващото се на терена. Наясно сме как ще играе Локомотив, но фокусът винаги е в нашето представяне.

"Ако един отбор печели, всичко е наред и си висок и синеок. Ако губиш, не си добре кондиционно и си нисък и грозен. Това е една голяма лъжа във футбола дали един отбор е добре или не физически. Не вярвам в това еднозначно. Не разделям футболните компоненти, а всичко е едно цяло и тези фактори са взаимно свързани. Ако дам приоритет на нещо, е емоционалната страна в един отбор", обясни философията си Веласкес.

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