Отпаднал от Левски в Шампионската лига е близо до плейоф в Лигата на конференциите

Отборът на Борац (Баня Лука), който отпадна от първия квалификационен кръг на Шампионската лига от българския Левски, продължи успешното си участие в третия турнир от йерархията на УЕФА — Лига на конференциите, след като надви МЛ Витебск от Беларус с минималното 1:0. Единственият гол в срещата отбеляза Щефан Савич в 14-ата минута и приближи бошняците до класиране в плейофната фаза от надпреварата. Гостите от Източна Европа пък довършиха двубоя с човек по-малко, след като в 21-вата и 33-тата минути Милад Мохамади получи два жълти картона.

Интересното е, че МЛ Витебск стигна до този етап от надпреварата по сходен начин с Борац. Беларусите бяха шампиони на страната си през миналата кампания и в първия предварителен кръг на Шампионската лига срещнаха Университатя (Крайова), а румънците се наложиха. По-късно именно Университатя срещна Левски във втория квалификационен кръг на „турнира на богатите", така че „синята следа" тук бе доста осезаема.

Реваншът между Борац и МЛ Витебск предстои идната седмица на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време. Заради руската военна агресия в Украйна срещата ще бъде на неутрален терен на градския стадион в унгарския град Мезьокьовешд.

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