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  3. Родри отвори вратите към трансфер в Барселона, Реал Мадрид е информиран

Родри отвори вратите към трансфер в Барселона, Реал Мадрид е информиран

  • 6 авг 2026 | 17:42
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Световният шампион с Испания Родри изглежда все по-близо до трансфер в Барселона и е дал зелена светлина за преминаване при каталунците, съобщават журналистите Фабрис Хоукинс и Жерар Ромеро.

Трансферът на Родри в Реал пропада, Барселона може да се възползва
Трансферът на Родри в Реал пропада, Барселона може да се възползва

Ситуацията с 30-годишния халф на Манчестър Сити претърпя съществен обрат в последните няколко дни, след като дълго време се смяташе, че носителят на “Златната топка” за 2024 г. ще акостира в големия съперник на “блаугранас” Реал Мадрид. Преговорите между Родри и “кралете” обаче влязоха в застой и от това очевидно ще се възползва Барселона.

Според информацията на гореспоменатите журналисти, полузащитникът вече е дал своето “да” за трансфер на “Камп Ноу”, а Реал и Манчестър Сити са информирани за решението му. Трансферният експерт Фабрицио Романо и "Мундо Депортиво" засега не са чак толкова категорични, но потвърждават, че футболистът, който бе избран за най-добър играч на Мондиал 2026, е информирал Барселона в желанието си за преговори.

В убеждаването на Родри са участвали треньорът на шампионите на Испания Ханзи Флик, който е говорил по телефона с него, както и голямата звезда Ламин Ямал.

Родри има желание да се завърне в Испания, за да е по-близо до семейството си и няма да поднови договора си с Ман Сити, който изтича през следващия сезон. Очевидно пък сериозната контузия на Френки Де Йонг е променила плановете на Барселона и в клуба са решили да се подсилят в халфовата линия, макар и да имат доста футболисти на тази позиция.

Сега топката е в каталунците, които трябва да действат бързо. Очаква се оферта от 60-70 млн. евро да бъде достатъчно удовлетворяваща за Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages

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