Родри отвори вратите към трансфер в Барселона, Реал Мадрид е информиран

Световният шампион с Испания Родри изглежда все по-близо до трансфер в Барселона и е дал зелена светлина за преминаване при каталунците, съобщават журналистите Фабрис Хоукинс и Жерар Ромеро.

Трансферът на Родри в Реал пропада, Барселона може да се възползва

Ситуацията с 30-годишния халф на Манчестър Сити претърпя съществен обрат в последните няколко дни, след като дълго време се смяташе, че носителят на “Златната топка” за 2024 г. ще акостира в големия съперник на “блаугранас” Реал Мадрид. Преговорите между Родри и “кралете” обаче влязоха в застой и от това очевидно ще се възползва Барселона.

❗️Rodri’s preference is to join Barcelona over Real Madrid, with both Manchester City and Real Madrid aware of the player’s stance.



Barcelona have held a long-standing interest in the midfielder, which intensified following Frenkie de Jong’s injury. The club believe Rodri would… pic.twitter.com/mwWcbaZw6I — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 6, 2026

Според информацията на гореспоменатите журналисти, полузащитникът вече е дал своето “да” за трансфер на “Камп Ноу”, а Реал и Манчестър Сити са информирани за решението му. Трансферният експерт Фабрицио Романо и "Мундо Депортиво" засега не са чак толкова категорични, но потвърждават, че футболистът, който бе избран за най-добър играч на Мондиал 2026, е информирал Барселона в желанието си за преговори.

В убеждаването на Родри са участвали треньорът на шампионите на Испания Ханзи Флик, който е говорил по телефона с него, както и голямата звезда Ламин Ямал.

🚨🚨 MAJOR BREAKING: RODRI SAYS YES TO BARCELONA… RODRI CHOSES BARÇA!



BARÇA ARE GETTING READY TI SIGN HIM.



— @gerardromero pic.twitter.com/NQ6bHtnvuW — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 6, 2026

Родри има желание да се завърне в Испания, за да е по-близо до семейството си и няма да поднови договора си с Ман Сити, който изтича през следващия сезон. Очевидно пък сериозната контузия на Френки Де Йонг е променила плановете на Барселона и в клуба са решили да се подсилят в халфовата линия, макар и да имат доста футболисти на тази позиция.

Сега топката е в каталунците, които трябва да действат бързо. Очаква се оферта от 60-70 млн. евро да бъде достатъчно удовлетворяваща за Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages