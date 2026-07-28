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Манчестър Сити официално задържа още един ключов играч и обвърза за дълго Гвардиол

  • 28 юли 2026 | 17:09
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Манчестър Сити продължи да преподписва с основни играчи и официално обяви, че се е споразумял за нов договор с Йошко Гвардиол. Хърватският национал вече е парафирал с “гражданите” до 2031 г., като сегашният му контракт изтичаше в края на този месец.

През това лято 24-годишният футболист беше обект на интерес от страна на редица европейски грандове, като най-настоятелен изглеждаше Реал Мадрид. В крайна сметка обаче централният бранител е решил да обвърже бъдещето си с англичаните.

Самият Гвардиол заяви по повод новия си контракт: ”Веднага щом разбрах, че Сити иска да поднови договора ми, веднага почувствах, че това е точно това, което искам. Феновете на Сити се отнасяха невероятно към мен от първия ден – а клубът осигурява абсолютно всичко за играчите. Това е най-добрият клуб в света, в който може да играеш.

През трите години, които прекарах тук, усещах толкова много любов и уважение и не приемам това за даденост. Това е отбор от световна класа, който е млад и пълен с потенциал. Наистина вярвам, че ще постигнем много успехи в следващите години.“

Спортният директор Уго Виана добави: „Йошко е играч, в когото този клуб наистина вярва. Той е млад, изключителен професионалист и вече е един от най-добрите защитници в света. Манчестър Сити е решен да задържи най-добрите си таланти, затова сме толкова щастливи, че този нов договор беше сключен.“

Гвардиол има 122 мача и 13 гола с Ман Сити, като спечели и шест трофея с "гражданите", откакто се присъедини от РБ Лайпциг с трансфер на стойност 77,6 млн. лири през 2023 г. За националния отбор на Хърватия той е с 52 срещи и 4 попадения, като бе част от отбора на Мондиал 2026.

Ман Сити вече обвърза за още дълго друг бранител - узбекът Абдукодир Хусанов, като се очаква нов договор да подпише и белгийското крило Жереми Доку. Нов контракт с клуба преди това парафира и Фил Фоудън.

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