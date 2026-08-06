Край на сагата: Винисиус остава в Реал Мадрид до 2032 г.

В деня, в който Реал Мадрид официализира привличането на Ян Диоманде, на преден план излезе и друга важна новина – подновяването на договора на Винисиус Жуниор. Сделката беше финализирана паралелно с най-скъпия трансфер в историята на клуба, като последните детайли бяха уточнени след среща, на която всички страни постигнаха консенсус. Макар клубът да не удовлетвори първоначалните финансови искания на бразилеца, „белите“ подобриха офертата си и поискаха бърз отговор. Такъв не закъсня и удължаването на контракта вече е факт. Винисиус ще остане на „Сантяго Бернабеу“ до 30 юни 2032 г., което означава, че на практика ще прекара цялата си кариера в испанския гранд.

Този нов договор е значително по-дълъг от предишния. През 2023 г. Винисиус и неговият агент Фредерико Пеня от „Рок Нейшън“ (същата компания, която представлява и Диоманде) избраха по-краткосрочно удължаване до 2027 г. с идеята да предоговорят условията след време. След дълги и напрегнати разговори, двете страни най-накрая намериха общ език.

Въпреки че първоначалното искане на Винисиус беше за 30 милиона евро годишно, той значително намали претенциите си през последното лято. Бразилецът разбира, че клубът е направил усилие да го оцени според статута му. Според информация на радио „СЕР“, заплатата му ще бъде близо 24 милиона евро нето. Ключов момент в преговорите се оказа дългосрочността на договора, което позволи на клуба да разпредели финансовите ангажименти във времето.

„Реал Мадрид и Винисиус Жуниор се договориха за удължаване на договора на играча, който остава свързан с клуба до 30 юни 2032 г.“, гласи краткото, но изключително важно съобщение от клуба.

В него се добавя: „Винисиус Жуниор пристигна в Реал Мадрид през юли 2018 г., когато беше на 18 години. В осемте си сезона с нашата фланелка той изигра 375 мача, в които отбеляза 128 гола и спечели 14 титли: 2 Шампионски лиги, 3 Световни клубни първенства, 2 Суперкупи на Европа, 3 титли на Ла Лига, 1 Купа на Краля и 3 Суперкупи на Испания. Неговият принос за всички тези трофеи беше решаващ, включително головете му в последните два финала на Шампионската лига, спечелени от Реал Мадрид: Четиринадесетата (Париж, 2022 г.) и Петнадесетата (Лондон, 2024 г.).“

Така се слага край на една сага, която беляза последния сезон и половина в клуба. През цялото време както Реал Мадрид, така и самият футболист, демонстрираха желание да продължат заедно. Президентът Флорентино Перес неведнъж бе заявявал това, а бразилецът многократно подчертаваше, че иска да остане в „най-добрия отбор в света“. Едва сега обаче тези желания намериха отражение и на масата за преговори.

Пробивът в преговорите дойде след сериозната намеса на Арсенал. Интересът на английския клуб беше толкова силен, че в съблекалнята на „артилеристите“ вече са смятали трансфера за почти сигурен. От Северен Лондон са били готови да предложат исканите 30 милиона евро нето на сезон и не биха се поколебали да платят трансферна сума от около 150 милиона евро. Мениджърът Микел Артета лично е настоявал за привличането му, а в английския клуб е царял оптимизъм. Сега обаче някои източници от Арсенал твърдят, че се чувстват „използвани“ в опита на играча да окаже натиск върху Реал Мадрид. В крайна сметка срещата в Мадрид доведе до щастлива развръзка за „кралския клуб“ и договор до 2032 г.

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