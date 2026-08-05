Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

  • 5 авг 2026 | 16:24
  • 539
  • 0
Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

Манчестър Сити записа първа победа под ръководството на Енцо Мареска. Това се случи в контрола срещу звезди на корейското първенство, играна в Сеул. “Гражданите” спечелиха с 3:1, като всички голове паднаха до 23-ата минута.

Основно действащо лице в мача бе Тижани Райндерс, който скоро може да напусне клуба в посока Нотингам. Нидерландецът асистира за първия гол в мача, дело на Раян Аит-Нури. Домакините обаче изравниха три минути по-късно, когато Дае-Уон Ким се разписа с удар в близкия ъгъл на Джанлуиджи Донарума. След това Сити вкара два гола в рамките на три минути. Райндерс направи резултата 2:1 в 20-ата минута след подаване с пета на Антоан Семеньо, а Дайвин Мубама увеличи аванса на гостите.

Мубама можеше да се разпише и още веднъж, но пропусна отлична възможност след отлично подаване на Семеньо. Мареска направи шест промени на почивката. На терена се появи и исканият от Тотнъм Савиньо. Удар на Райндер от фал бе спасен, а веднага след това домакините удариха греда след контраатака. В 62-ата минута в тима на “гражданите” бяха направени още пет смени и те заиграха с напълно различни 11 от тези, които започнаха мача. Новото попълнение Джереми Монга отбеляза гол, но той бе отменен поради игра с ръка. Към края на мача вратарят на корейците направи няколко спасявания и до ново попадение не се стигна.

Това бе втората контрола на Манчестър Сити от азиатското им турне. В първата те загубиха от Интер след изпълнение на дузпи в Хонконг. Те ще останат в Сеул още няколко дни, тъй като следващият им мач отново е там. В неделя ще се изправят срещу Атлетико Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

  • 5 авг 2026 | 10:48
  • 20167
  • 10
Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

  • 5 авг 2026 | 10:15
  • 5768
  • 14
Инфантино свика извънредна среща днес

Инфантино свика извънредна среща днес

  • 5 авг 2026 | 09:44
  • 3957
  • 13
Челси вече е само на крачка от испанския защитник

Челси вече е само на крачка от испанския защитник

  • 5 авг 2026 | 09:20
  • 5380
  • 2
Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 07:49
  • 6882
  • 0
Деян Станкович: Отговорността е моя

Деян Станкович: Отговорността е моя

  • 5 авг 2026 | 07:06
  • 4198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 2980
  • 3
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 48343
  • 51
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 2656
  • 0
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 3802
  • 21
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 24466
  • 41
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 45888
  • 131