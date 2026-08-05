Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

Манчестър Сити записа първа победа под ръководството на Енцо Мареска. Това се случи в контрола срещу звезди на корейското първенство, играна в Сеул. “Гражданите” спечелиха с 3:1, като всички голове паднаха до 23-ата минута.

Основно действащо лице в мача бе Тижани Райндерс, който скоро може да напусне клуба в посока Нотингам. Нидерландецът асистира за първия гол в мача, дело на Раян Аит-Нури. Домакините обаче изравниха три минути по-късно, когато Дае-Уон Ким се разписа с удар в близкия ъгъл на Джанлуиджи Донарума. След това Сити вкара два гола в рамките на три минути. Райндерс направи резултата 2:1 в 20-ата минута след подаване с пета на Антоан Семеньо, а Дайвин Мубама увеличи аванса на гостите.

Мубама можеше да се разпише и още веднъж, но пропусна отлична възможност след отлично подаване на Семеньо. Мареска направи шест промени на почивката. На терена се появи и исканият от Тотнъм Савиньо. Удар на Райндер от фал бе спасен, а веднага след това домакините удариха греда след контраатака. В 62-ата минута в тима на “гражданите” бяха направени още пет смени и те заиграха с напълно различни 11 от тези, които започнаха мача. Новото попълнение Джереми Монга отбеляза гол, но той бе отменен поради игра с ръка. Към края на мача вратарят на корейците направи няколко спасявания и до ново попадение не се стигна.

Това бе втората контрола на Манчестър Сити от азиатското им турне. В първата те загубиха от Интер след изпълнение на дузпи в Хонконг. Те ще останат в Сеул още няколко дни, тъй като следващият им мач отново е там. В неделя ще се изправят срещу Атлетико Мадрид.

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Снимки: Imago