Нотингам Форест се прицели в Тижани Райндерс

Халфът на Манчестър Сити Тижани Райндерс е трансферна цел на Нотингам Форест. Според “Дейли Мейл” нидерландският национал е отворен за такъв ход, за да може да играе редовно, знаейки, че би имал ключова роля в състава на Оливер Гласнер.

Манчестър Сити привлече Райдерс през миналото лято срещу 46,5 милиона паунда и въпреки че той записа 47 мача във всички турнири, немалка част от тях бяха като резерва. “Гражданите” вече привлякоха Елиът Андерсън срещу рекордните 116 милиона паунда и са в напреднали преговори с Лил за Аюб Буади, така че са склонни да продадат Райндерс, ако получат за него около 60 милиона паунда, което би значело, че ще бъдат на чиста печалба от нидерландеца. Атлетико Мадрид също имаше интерес към бившата звезда на Милан, но тази цена отказа “дюшекчиите”. Преди това и Нюкасъл бе свързван с него.

Междувременно Форест все още работи по трансфера на бранителя Усман Диоманде от Спортинг (Лисабон) и остава сред клубовете, проявяващи интерес към нападателя на Челси Лиъм Делап.

🚨🇳🇱 Nottingham Forest are showing interest in Tijjani Reijnders as new midfielder from Manchester City.



He’s on the shortlist after also Newcastle had shown interest in June. pic.twitter.com/8gHtFwCkxj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

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