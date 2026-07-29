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Грийлиш не замина с Ман Сити на азиатското турне

  • 29 юли 2026 | 12:58
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Грийлиш не замина с Ман Сити на азиатското турне

Джак Грийлиш се завърна в Манчестър Сити и тренира с отбора миналата седмица. Неговите надежди бяха свързани с това да получи нов шанс да играе за клуба. 30-годишният халф обаче не попадна в групата за турнето на "гражданите" в Хонконг и Сеул, което ще се проведе следващите 11 дни.

Грийлиш продължава да се възстановява от контузията, която получи през януари, докаот беше под наем в Евертън, но вече участва в тренировките. Все още е рано да се каже дали това е причината Енцо Мареска да не го вземе или няма намерение да разчита на него. Той има договор с "гражданите" за още една година. Бившият капитан на Астън Вила ще навърши 31 години през септември.

Калвин Филипс също се завърна в Манчестър Сити след неуспешен наем в Шефилд Юнайтед в Чемпиъншип. Неговите шансове да играе за тима са още по-малки от тези на Грийлиш. Той има записани седем минути игрово време за "гражданите" за последните два сезона.

Отборът заминава за Азия без Ерлинг Холанд, новото попълнение Елиът Андерсън, Раян Шерки и Нико О'Райли, които участваха по-дълго на Световното първенство в Северна Америка. В групата обаче са Антоан Семеньо, Йошко Гвардиол, Фил Фоудън и Джанлуиджи Донарума. Сити ще се изправи срещу шампиона на Италия Интер в събота, като това ще бъде неофициален дебют за Мареска.

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