Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

  • 31 юли 2026 | 21:48
  • 798
  • 0
Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

Нападателят на Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд се срещна с баскетболната легенда Майкъл Джордан.

„Няма нужда от подпис“, написа Холанд към снимката, която публикува в социалните мрежи.

Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)
Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

Норвегия достигна до четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира Бразилия. В четвъртфиналния сблъсък скандинавският тим отстъпи на Англия с 1:2. Холанд отбеляза 7 гола и помогна за най-доброто представяне на страната си на световни финали.

Майкъл Джордан е смятан за най-великия баскетболист в историята. Той е двукратен олимпийски шампион със САЩ, шесткратен шампион на НБА с Чикаго Булс и пет пъти е избиран за най-полезен играч в редовния сезон в НБА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Букмейкър сложи табела "Продава се" пред централата на ФИФА

Букмейкър сложи табела "Продава се" пред централата на ФИФА

  • 31 юли 2026 | 15:46
  • 816
  • 2
Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

  • 31 юли 2026 | 13:35
  • 4346
  • 0
Светльо Вуцов стана баща

Светльо Вуцов стана баща

  • 31 юли 2026 | 12:34
  • 5791
  • 10
Световен шампион продаде реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

Световен шампион продаде реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

  • 31 юли 2026 | 07:30
  • 3818
  • 2
Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

Роналдо с енигматично послание към критиците си в социалните мрежи

  • 30 юли 2026 | 04:57
  • 6408
  • 21
Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

  • 29 юли 2026 | 14:45
  • 13638
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

  • 31 юли 2026 | 22:40
  • 11349
  • 23
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 4126
  • 1
Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 30113
  • 123
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 23108
  • 33
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 6457
  • 10
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 36369
  • 171