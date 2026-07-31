Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

Нападателят на Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд се срещна с баскетболната легенда Майкъл Джордан.

„Няма нужда от подпис“, написа Холанд към снимката, която публикува в социалните мрежи.

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Норвегия достигна до четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като елиминира Бразилия. В четвъртфиналния сблъсък скандинавският тим отстъпи на Англия с 1:2. Холанд отбеляза 7 гола и помогна за най-доброто представяне на страната си на световни финали.

Майкъл Джордан е смятан за най-великия баскетболист в историята. Той е двукратен олимпийски шампион със САЩ, шесткратен шампион на НБА с Чикаго Булс и пет пъти е избиран за най-полезен играч в редовния сезон в НБА.

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