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Грийлиш обясни защо не е на лагер с Манчестър Сити

  • 30 юли 2026 | 15:50
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Грийлиш обясни защо не е на лагер с Манчестър Сити

Халфът на Манчестър Сити Джак Грийлиш опита да прекрати спекулациите по свой адрес, че е отстранен от първия отбор и не е желан от новия мениджър на тима Енцо Мареска. Полузащитникът не попадна в групата на тима за предсезонното турне в Азия, което веднага породи слухове, че му се търси нов отбор.

“Само искам да ви уведомя, че все още се възстановявам от контузия и все още не тренирам. Не съм бил “изоставен”, така че спрете да говорите глупости, благодаря”, написа Грийлиш в социалните мрежи в публикация, която впоследствие изтри.

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Грийлиш е част от “гражданите” от лятото на 2021 година, когато за него бяха платени над 100 милиона паунда. В първия си сезон той спечели требъл с екипа на тима, но впоследствие формата му рязко падна и през миналата година бе пратен под наем в Евертън. При “карамелите” Грийлиш отново възроди кариерата си и изнесе отлични мачове, но впоследствие получи контузия и пропусна последната част от сезона.

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Снимки: Gettyimages

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