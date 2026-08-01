Манчестър Сити не успя да надвие Интер, след което се изложи при дузпите

Отборите на Манчестър Сити и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду си в Хонг Конг. При последвалото изпълнение на дузпи италианският шампион надделя с 3:1.

Макар и в двата състава да липсваха водещи фигури, титуляри бяха играчи като Джанлуиджи Донарума, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Антоан Семеньо и Фил Фоудън за “гражданите”, както и Ян Бисек, Николо Барела, Хенрих Мхитарян, Федерико Димарко и Франческо Пио Еспозито за “нерадзурите”. Първото полувреме беше равностойно, като и двата тима имаха периоди на преимущество. Първи до гол стигна Сити в 14-ата минута, когато Дайвин Мубама се разписа отблизо след асистенция на Семеньо. Само шест минути по-късно Интер успя да изравни чрез шут по земя на Бенжамен Павар, който се възползва от подаване на Димарко.

🚨 Divin Mubama sent ball into the back of nets



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 1-0 Inter 🇮🇹 pic.twitter.com/Ir2DknyVXd — _Juice_P 💎 (@peter_schartz) August 1, 2026

Benjamin Pavard GOAL to level the match! 🇫🇷⚽️⚫️🔵 pic.twitter.com/iJhcxCuTim — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 1, 2026

Втората част премина изцяло под доминацията на “небесносините”, които отправиха цели 18 удара, но не стигнаха до победен гол. На два пъти миланският гранд беше спасен от гредите след удари на резервите Витор Рейс и Райън МакАйду. Така мачът завърши при реми, след което имаше изпълнение на дузпи. При тях играчите на Сити изпуснаха първите си три опита - Раян Аит-Нури стреля в аут, Абдукодир Хусанов нацели греда, а Нико Гонсалес не успя да преодолее Иван Проведел, като само Клаудио Ечевери се разписа. От друга страна, почти всички изпълнители на Интер бяха безгрешни: ударите на Пьотър Жиелински, Матия Москони и Матео Лавели бяха сполучливи, като Донарума спаси само шута на Давиде Фратези.

Penalty shootout victory in Hong Kong after a 1-1 draw in 90 minutes 🇭🇰🖤💙



Match report 👉 https://t.co/v97RgC4EUf pic.twitter.com/plKsQ973r2 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 1, 2026

Така Интер вдигна специален трофей след триумфа си при дузпите, като следващата контрола на тима е в сряда срещу градския си съперник Милан, но в австралийския град Пърт. Сити пък в същия ден ще играе в Южна Корея срещу сборен звезден състав от играчи от местното първенство.

A winning finish in Hong Kong 🏆🇭🇰 pic.twitter.com/3GofklcHdE — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 1, 2026

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Снимки: Gettyimages