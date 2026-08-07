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Феран Торес е казал "да" на Пари Сен Жермен

  • 7 авг 2026 | 02:59
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Феран Торес е казал "да" на Пари Сен Жермен

Нападателят на Барселона Феран Торес е дал съгласието си да се присъедини към Пари Сен Жермен, съобщава каталунското издание „Спорт“. Според информацията, испанският национал е все по-близо до напускане на „Камп Ноу“.

От своя страна, Барселона активно търси заместник на Роберт Левандовски и е насочила усилията си към привличането на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. В същото време Феран Торес е сигнализирал на френския шампион, че е отворен за трансфер в Париж.

Този ход от страна на играча дава зелена светлина на ръководството на ПСЖ да започне преговори с Барселона за финализиране на сделката. В статията се споменава, че Торес е отбелязал победния гол за Испания на финала на Световното първенство срещу Аржентина.

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Снимки: Gettyimages

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