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Манчестър Сити се разбра окончателно с Буади

  • 3 авг 2026 | 13:48
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Манчестър Сити се разбра окончателно с Буади

Манчестър Сити е постигнал пълна устна договорка с Аюб Буади за условията, срещу които талантливият мароканец ще заиграе на “Етихад Стейдиъм”, информира журналистът Флориан Плетенберг. “Гражданите” все още продължават разговорите с Лил за съответната трансферна сума.

Френският клуб иска близо сто милиона евро за звездата си, докато от Манчестър Сити се надяват да финализират сделката за около 80 милиона плюс бонуси. От Лил са склонни да намалят цената, ако Буади остане да играе още един сезон под наем за "песовете", но "гражданите" не са съгласни на този вариант.

Няколко отбора проявяваха интерес към дефанзивния халф след силния му минал сезон и доброто му представяне на Световното първенство, но Манчестър Сити е в най-добра позиция.

Очакванията са Буади да подпише договор за пет години, като идеята на Енцо Мареска е той да бъде дългосрочният заместник на Родри, който продължава да бъде свързван с трансфер в Реал Мадрид.

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