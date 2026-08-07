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  3. Бешикташ потвърди за преговори с Душан Влахович

Бешикташ потвърди за преговори с Душан Влахович

  • 7 авг 2026 | 00:54
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Бешикташ потвърди за преговори с Душан Влахович

Турският гранд Бешикташ води преговори за привличането на сръбския нападател Душан Влахович. Новината беше потвърдена лично от президента на клуба Сердал Адалъ, след като стана ясно, че футболистът е прекратил договора си с Ювентус.

Влахович, който е свободен агент, предизвиква интерес и от страна на Манчестър Юнайтед, но истанбулският клуб изглежда решен да се бори за подписа му.

В изявление пред турското издание „Фанатик“ Адалъ разкри, че нападателят е сред основните трансферни цели на „черните орли“. Той коментира стратегията на клуба за подсилване на състава за новия сезон.

„Продължаваме с трансферите съгласно плана, който начертахме в началото на сезона. Влахович? Работим по въпроса, обсъждаме го“, заяви президентът на Бешикташ, подчертавайки методичния подход на клуба за привличане на качествени попълнения.

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