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От Манчестър Сити започнаха преговори за играч, който да замени Родри

  • 30 юли 2026 | 11:31
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От Манчестър Сити започнаха преговори за играч, който да замени Родри

От Манчестър Сити вече са започнали преговори с колегите си от Лил за трансфера на Аюб Буади, съобщава италианският Николо Скира. Самият полузащитник вече е изразил своята готовност да се присъедини към “гражданите”. Разговорите между двете страни все още са на ниво неофициални, като англичаните проучват различни възможности и условията по евентуална сделка. Различни източници твърдят, че французите са поставили цена от 80 милиона евро на своя футболист. От “Етихад” са били притеснени от последните информации за сериозен интерес от страна на Реал Мадрид към Родри и желанието на испанеца да се завърне в испанската столица.

Реал в задънена улица в опитите за Родри
Реал в задънена улица в опитите за Родри

Аюб Буади записа 42 мача през миналата кампания и впечатли с изявите си в ролята на дефанзивен халф, макар крехката си възраст от едва 18 години. Той бе част от националния тим на Мароко и на Световното първенство, където бе титуляр в пет двубоя, измествайки от състава Софиан Амрабат. В Манчестър Сити се опитват да обновят своя състав след напускането на Джосеп Гуардиола и важна фигура като Бернардо Силва. “Гражданите” вече платиха 135 милиона евро за Елиът Андерсън.

Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри
Реал Мадрид стартира преговори с Манчестър Сити за Родри
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Снимки: Gettyimages

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