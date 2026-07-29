Савиньо иска трансфер

Младият бразилски талант Савиньо е взел окончателно решение за кариерата си преди началото на новия сезон, съобщават последните информации от Острова. През изминалия сезон той не беше твърд титуляр в състава на Манчестър Сити, като записа участие в 36 мача във всички турнири. В тези срещи крилото натрупа общо 1502 минути, в които отбеляза четири гола и направи две асистенции. Сега той търси ново предизвикателство и иска да напусне "Етихад".

Трансферният експерт Фабрицио Романо потвърди, че Савиньо е уведомил ръководството на Манчестър Сити за желанието си да напусне клуба през настоящия летен прозорец.

„Бразилската звезда иска да играе редовно и по-често, за да продължи техническото си развитие. Ръководството на Манчестър Сити вече е напълно наясно със ситуацията и желанието му, като трябва да се отбележи, че окончателното решение за този ход остава в ръцете на клуба“, заяви Романо.

Тотнъм следи ситуацията отблизо. Романо посочи, че лондонският клуб е определил Савиньо като една от основните си цели, а според информациите „шпорите“ наблюдават крилото още от миналия май.

Савиньо се присъедини към Сити през лятото на 2024 г. от френския Троа. През октомври 2025 г. той подписа дългосрочен договор, който го обвързва с „гражданите“ до лятото на 2031 г.

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Снимки: Gettyimages