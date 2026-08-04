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Барселона може да се намеси в битката за Родри

  • 4 авг 2026 | 06:31
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Барселона може да се намеси в битката за Родри

Барселона не желае да остане безучастен наблюдател на бъдещето на Родри и от клуба следят отблизо развитието на преговорите между играча, Манчестър Сити и Реал Мадрид. Каталунците са се позиционирали в готовност, в случай че разговорите между тези страни не дадат резултат, и се надяват да се възползват от неочаквана възможност, която допреди няколко седмици дори не се обмисляше.

Причините може да са контузията на Френки де Йонг, представянето на испанския халф на Световното първенство, където бе избран за най-добър играч на турнира, или просто желанието да се попречи на операция на вечния съперник. Факт е обаче, че от каталунския клуб са уведомили Сити за намерението си да се запознаят с договорната ситуация на полузащитника.

Родри има оставаща една година от договора си с английския клуб и вече е изразил желанието си да се завърне в Испания, след като наскоро навърши 30 години. Първоначално Реал Мадрид изглеждаше фаворит за привличането на футболиста, който доскоро също не беше сред основните им цели. Финансовите изисквания на английския клуб обаче карат мадридчани да се колебаят. Барселона е изпратила съобщение до Манчестър Сити, че ако са готови да преговарят за продажбата на играча, трябва да разчитат и на тях.

Тази позиция за преговори на пръв поглед изглежда в разрез с трансферните приоритети на „блаугранас“, които на първо място целят да подсилят позицията на централен нападател и вече имат добре окомплектована халфова линия въпреки отсъствието на Де Йонг.

Така Барселона се явява като второстепенен участник в тези преговори, но остава в очакване да види дали няма да настъпи обрат в събитията, който да доведе до развръзка, за която никой не е и помислял дори преди десет дни.

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Снимки: Gettyimages

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