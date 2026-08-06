Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

ЦСКА сгази Макаби (Тел Авив) с 3:0 първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В деветата минута Макс Ебонг даде аванс за "червените". В 30-ата минута Леандро Годой порази целта с великолепен гол от воле. Жоел Цварц покачи на 3:0 в последната минута на редовното време.

"Червените" изнесоха много силен мач на "Аджерабет Арена" в Батуми и направиха голяма крачка към следващия кръг, където чака ОФИ Крит. Ако успее да елиминира своя израелски съперник, отборът на Христо Янев ще си гарантира минимум участие в основната схема на Лига на конференциите.

Янев повтори своя стартов състав от двубоя с Карабах преди седмица. На вратата застана героят Фьодор Лапоухов, а атаката поведоха Йоанис Питас и Леандро Годой. В средата на терена армейската игра връзваха Стефано Сенси, Бруно Жордао и Макс Ебонг, а по фланговете оперираха Дейвид Пастор и Анжело Мартино. Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен и Факундо Родригес бяха триото в отбрана.

Преди първия съдийски сигнал армейците бяха поздравени от национала и бивш капитан на тима Иван Турицов. Двата отбора излязоха под възгласите на групата фенове на ЦСКА, дошли с отбора. Срещата започна с опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов. Националът на Беларус обаче имаше шанс, след като халфът Дор Перец не успя да засече топката на десетина метра пред голлинията.

В деветата минута ЦСКА поведе в резултата. Йоанис Питас подаде отляво към Макс Ебонг, който намери мрежата с точен фронтален удар от границата на наказателното поле - 1:0 за "червените". Малко след това Питас повтори упражнението, като този път подаде на Леандро Годой, който нахлу в пеналтерията на скорост, но не успя да овладее топката и да застраши вратаря на израелците.

В 29-ата минута Дейвид Пастор пробва рефлекса на вратаря Офек Мелика, който изби в корнер изстрел на бразилеца отдясно. След ъгловия удар Леандро Годой засече топката с фантастично воле и изправи на крака групата привърженици на армейците - 2:0 за отбора на Янев.

В 42-ата минута Годой чукна топката към Йоанис Питас след единоборство. Кипърският нападател на ЦСКА напредна отляво и шутира опасно - вратарят на Макаби (Тел Авив) обаче успя да избие, след което нямаше кой да направи добавка.

Второто полувреме започна с атаки и към двете врати. В 52-ата минута Йоанис Питас влезе опасно в наказателното поле на Макаби, а скоро след това Фьодор Лапоухов се намеси добре при две опасни центрирания на израелците. Последва натиск на символичните домакини. В 62-ата минута капитанът Дор Перец намери топката с глава след корнер, но тя мина покрай рамката на армейците.

В 66-ата минута Христо Янев извърши първите си две смени - Жоел Цварц и Джеймс Ето'о влязоха на местата на Йоанис Питас и Бруно Жордао. В 74-ата минута именно камерунецът скри топката на двама в жълто и пусна извеждащ пас към нидерландеца. Последвалият удар на Цварц обаче беше избит от Офек Мелика. В 79-ата минута резервата Елад Мадмон можеше да намали резултата, но нападателят стреля над целта от опасна близост. Веднага след това Мохамед Брахими смени Леандро Годой.

В 90-ата минута Жоел Цварц матира вратаря на Макаби (Тел Авив) за трети път. Мелика нямаше какво да направи при изстрела на десетката на ЦСКА в десния ъгъл - 3:0 за хората на Христо Янев. Така последният съдийски сигнал дойде при категоричен успех за носителите на Купата на България. Реваншът е след седмица на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Макаби (Тел Авив) 0:3 ЦСКА

0:1 Макс Ебонг (9)

0:2 Леандро Годой (30)

0:3 Жоел Цварц (90)

Макаби (Тел Авив): 22. Офек Мелика, 41. Итай Бен Хамо, 13. Раз Шломо, 5. Мохамед Али Камара, 25. Шахар Росен, 36. Идо Шахар, 28. Исуф Сисоко, 30. Итамар Ной, 42. Дор Перец, 29. Хелио Варела, 34. Сайед Абу Фарки.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамен, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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Снимки: Startphoto