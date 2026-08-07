Брага взе минимума от Минск, предстои реванш в Стара Загора

Миналогодишният палач на Левски от Лига Европа - португалският Брага се наложи с минималното 1:0 над беларуския Динамо (Минск) в среща от третия предварителен кръг на тазгодишното издание в Лигата на конференциите. Единственият гол в мача отбеляза Рикардо Орта в 45-ата минута след точно изпълнена дузпа.

Реваншът предстои идната седмица на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време. Срещата няма да бъде в Беларус, тъй като там международни спортни срещи не се провеждат от 2022 г. насам заради кризата, настъпила след началото на руската военна агресия в Украйна. Вместо това домакин на сблъсъка ще бъде българският град Стара Загора, където на стадион „Берое" отново ще арена на европейски двубой от високо ниво.



Португалците през миналия сезон стигнаха до полуфинал в Лига Европа, но при провал "под аязмото" ще направят празен сезон в основния етап от европейските клубни турнири.

В спор за влизане в основната схема на турнира по-силният от тази двойка ще спори с победителя измежду Бейтар (Йерусалим) и Аустрия (Виена). Австрийците имат аванс от 2:1 след първия мач.

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