Сенси предупреди ЦСКА за реванша

Плеймейкърът на ЦСКА Стефано Сенси предупреди своите съотборници, че въпреки победата с 3:0 като гост на Макаби (Тел Авив) крайният победител от сблъсъка не е решен и "червените" трябва да са пределно концентрирани след седмица на реванша в София.

“Изиграхме много добър двубой. Подготвихме се по най-добрия начин, защото знаехме, че ще играем срещу добър отбор. От утре започваме подготовка за следващия мач.

Вчера тренирахме тук и видяхме, че теренът не е в най-добро състояние, но това няма значение за нас. Всеки мач е труден - трябва да печелим едоноборствата, първите и вторите топки. Няма да е лесно на реванша. Ако мислим, че сме си свършили работата, не е така. Следващата седмица ще дойдат ядосани. Трябва да сме внимателни и да се подготвим по най-добрия начин. Да направим това, което направихме днес. Чувствам се много добре, имам добра връзка с всички. Щастлимв съм да играя за ЦСКА. Това е голям клуб. Искам да дам най-доброто на терена, за да направим нещо специално.

Нашите фенове са невероятни. В двубоя срещу Карабах видяхме пълни трибуни. Това много ни помага. Всякаш сме 12 души на терена, когато са зад нас.

Всеки един мач е еднакъв като изискване, трябва да дадеш най-доброто от себе си. Всеки един от нас трябва да помисли върху представянето си и как да даде най-доброто от себе си", каза бившият футболист на Интер и настоящ на "червените".

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Снимки: Startphoto