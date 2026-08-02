Гвардиол: Мареска е идеалният избор за наследник на Гуардиола

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол смята, че Енцо Мареска е бил идеалният избор за мениджър, който да поеме клуба след напускането на дългогодишния наставник Пеп Гуардиола. Италианецът подписа тригодишен договор, но дебютира с поражение след дузпи в приятелски мач срещу Интер в южнокорейската столица Сеул. В този мач хърватският бранител, който по-рано през седмицата обвърза бъдещето си с клуба в дългосрочен план, започна като титуляр и беше заменен на почивката.

"Нивото е толкова високо и има причина той да бъде избран за мениджър. Мисля, че носи качество, нови идеи и трябва да видим какъв ще ни бъде стилът на игра - футболът, който ще играем и тактиките. Мисля, че той е перфектен, но, разбира се, трябва време. Това е нещо тотално ново, не е лесно да смениш треньора, така че няма да бързаме. Нашата работа е да му помогнем колкото можем и да слушаме, за да се опитаме да се адаптираме възможно най-бързо. Срещнах се с него, говорихме малко за моята контузия и също за играта ни, как е било преди с Пеп и това е, общо взето", обясни Гвардиол, цитиран от BBC.

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През януари 24-годишният хърватски национал получи фрактура в десния си крак и бе далеч от терена в продължение на пет месеца, преди да се завърне за две участия в края на сезона и после да бъде титуляр и в четирите мача за страната си на Световното първенство в Северна Америка. В хода на кампанията имаше спекулации, че Гуардиола може да напусне, а това беше потвърдено през май, слагайки край на десетгодишния му престой начело на "гражданите".

"Някой би казал, че можеше да ни съобщи по-рано, други биха казали обратното. Мисля, че моментът беше перфектен, защото, ако беше по-рано, щеше да ни повлияе психически. Знаехме, че в един момент трябваше да ни каже. Беше тук 10 години и е време да си почине малко и да се оттегли. Усещахме го. През сезон 2024/25 той беше готов да си тръгне, но остана, а това беше страхотно, защото имахме още една година, в която се опитахме да спечелим нещо. Преди два сезона ни беше трудно, имахме серия от 13 мача без победа. За жалост, беше време да си тръгне, но познавайки го, може би след шест месеца отново ще има енергия", каза още Гвардиол.

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He signed a new deal with Manchester City, and discussed that with @SamLee, along with:



■ Pep Guardiola’s exit

■ John Stones and Bernardo Silva leaving

■ Enzo Maresca’s arrival



🔗… pic.twitter.com/C3qRQ2fEGd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 2, 2026

След напускането и на Бернардо Силва, съставът на Сити се нуждае от нов капитан, а според хърватина партньорът му в центъра на отбраната Рубен Диаш е сред кандидатите. "Трудно е да се каже, но ще трябва да видим. Рубен е един от лидерите в нашия отбор и той сигурно ще бъде на върха сега - може би е най-важен. Ще се нуждаем от хора, които са тук от дълго време. Така че, ако зависи от мен, ще поема отговорност", добави защитникът.

Сити ще започне сезона със сблъсък срещу Арсенал за "Къмюнити Шийлд" на 16 август, а преди това съставът на Енцо Мареска ще изиграе два приятелски мача срещу звездите на корейската лига и срещу Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages