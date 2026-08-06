Напечени битки в Лигата на конференциите

Третият квалификационен кръг в Лигата на конференциите продължава с цели 27 мача днес. В много от тях има извявен фаворит, но някои са напълно непредвидими и крият сериозна интрига. Българският представител ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос снощи, а Лудогорец отпадна от Апоел (Тел Авив) още в предишния кръг.

Натоварената вечер стартира в 18:00 часа с мача Интер (Турку) - Вадуц. Час по-късно заповат четири двубоя, от които най-любопитен изглежда този между арменския Ноа и швейцарския Сион.

В 20:00 часа Дебрецен на Пламен Андреев посреща датския ФК Копенхаген, а в същия час Динамо (Киев) излиза срещу Карабах, който беше елиминиран от ЦСКА в Лига Европа.

След като се справи с Лудогорец, Апоел (Тел Авив) на Андриан Краев ще се изправи срещу ГКС Катовице. Аякс пък има лесна задача срещу ирландския Шелбърн.

Лугано ще търси убедителна победа срещу Рунавик от Фарьорските острови, като победителят срещу тази двойка ще играе в плейофите срещу ЦСКА, ако "червените" не успеят да преодолеят Макаби (Тел Авив) в Лига Европа.

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