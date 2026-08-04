Влахович е струвал на Ювентус повече от Коло Муани и Алайбегович взети заедно

Ювентус преструктурира своята атака с двойния трансфер на Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович. Взети заедно, двамата ще натежат по-малко на клубния бюджет, отколкото Душан Влахович сам струваше в последната година от своя договор с „бианконерите“. В неделя Ювентус официално обяви привличането както на Коло Муани от Пари Сен Жермен, така и на Алайбегович от Байер (Леверкузен), точно преди отборът да отпътува за предсезонното си турне в Югоизточна Азия и Австралия.

Коло Муани пристигна срещу сумата от 38 милиона евро, плюс до 12 милиона евро под формата на бонуси и допълнителни такси от 3,2 милиона евро. Французинът подписа петгодишен договор със заплата от 5,5 милиона евро на сезон. Въпреки че Коло Муани ще получава нетна заплата от 5,5 милиона евро, според „Калчо е Финанца“ Ювентус ще трябва да му плаща около 10,2 милиона евро брутна заплата. Коло Муани има и амортизационна стойност (общата трансферна сума, разпределена за срока на договора) от 8,24 милиона евро на сезон. Когато се добави към брутната заплата на нападателя от 10,2 милиона евро, общата стойност за счетоводството на Ювентус за сезон 2026-27 достига 18,44 милиона евро.

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Междувременно Алайбегович се присъедини към Ювентус срещу гарантирана сума от 30 милиона евро, плюс бонуси до 5 милиона евро и допълнителни такси от 2 милиона евро. Той ще получава нетна заплата от 3 милиона евро през първия си сезон в Торино. Брутната заплата на Алайбегович ще струва на Юве 5,55 милиона евро през сезон 2026-27, а с амортизационна стойност от 6,4 милиона евро на сезон, първата година на босненеца в Ювентус ще бъде отчетена на стойност 11,95 милиона евро в клубните счетоводни книги.

Общата стойност на сделките за Коло Муани и Алайбегович в счетоводството на Ювентус възлиза на 30,39 милиона евро. Това е значително по-малко от сумата, която Влахович струва на Ювентус през последната година от договора си през сезон 2025-26. Сърбинът струваше на „Старата госпожа“ над 41 милиона евро на сезон.

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Това се дължи до голяма степен на огромната трансферна сума, която клубът похарчи, за да привлече Влахович от Фиорентина през 2022 г. Тя му осигури амортизационна стойност от 19,55 милиона евро за последната година от договора, към която се добавя и нетната заплата на нападателя от 12 милиона евро за 2025-26 г., която струва на клуба 22,2 милиона евро брутно възнаграждение.

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Снимки: Gettyimages