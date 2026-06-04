Киелини: Много съжалявам за Влахович, той няма да остане в Италия

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини потвърди предстоящата раздяла с нападателя на тима Душан Влахович, който ще си тръгне от клуба като свободен агент. Легендарният защитник изрази съжалението си от този развой, като също така изрази увереност, че бившият му съотборник няма да подпише с друг клуб от Серия "А" предвид исканата годишна заплата, за която се предполага, че е поне 8 млн. евро.

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„Много съжалявам за Влахович, тъй като го е грижа за клуба. Той е сериозен човек и няма да остане в Италия при тези числа, но е основателно за него да търси различна заплата“, коментира Киелини, цитиран от местните медии, добавяйки: „Ювентус отново ще има водеща роля, като трябва да се поучим от допуснатите грешки“.

🚨🔚 Dusan Vlahović will leave Juventus as free agent this summer, club confirms. 💣



Juventus director Chiellini: “I’m sad, I wanted Dusan to stay as he cares about out club… but wants 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐲”.



“At current salary conditions, he will NOT stay in Italy”. pic.twitter.com/W3KR25HKpc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

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Снимки: Gettyimages