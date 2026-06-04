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  3. Киелини: Много съжалявам за Влахович, той няма да остане в Италия

Киелини: Много съжалявам за Влахович, той няма да остане в Италия

  • 4 юни 2026 | 17:44
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Киелини: Много съжалявам за Влахович, той няма да остане в Италия

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини потвърди предстоящата раздяла с нападателя на тима Душан Влахович, който ще си тръгне от клуба като свободен агент. Легендарният защитник изрази съжалението си от този развой, като също така изрази увереност, че бившият му съотборник няма да подпише с друг клуб от Серия "А" предвид исканата годишна заплата, за която се предполага, че е поне 8 млн. евро.

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„Много съжалявам за Влахович, тъй като го е грижа за клуба. Той е сериозен човек и няма да остане в Италия при тези числа, но е основателно за него да търси различна заплата“, коментира Киелини, цитиран от местните медии, добавяйки: „Ювентус отново ще има водеща роля, като трябва да се поучим от допуснатите грешки“.

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Снимки: Gettyimages

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