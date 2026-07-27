Милинкович-Савич отново е вариант за Ювентус

Въпреки че изглеждаше, че трансферът на Ваня Милинкович-Савич в Англия е сигурна работа, ситуацията на футболния пазар претърпя обрат. Провалените преговори с един клуб отново отвориха вратите за Ювентус, който сега има нова възможност да привлече сръбския национален вратар.

Милинкович-Савич отдавна е в полезрението на "Старата госпожа", която търси подсилване на вратарския пост, за да изостри конкуренцията. Въпреки това, той не беше основна цел, тъй като ръководството на клуба от Торино даде приоритет на Емилиано Мартинес и Гулиелмо Викарио.

Стратегията на Ювентус беше да се обърнат към сръбския вратар само ако не успеят да се договорят с първите си избори. В един момент изглеждаше, че кариерата на Ваня ще поеме в друга посока. Неговите агенти преговаряха с английския Хъл Сити, което накара Ювентус временно да се откаже от сделката и да изчака развоя.



Въпреки това, както съобщава "Скай Спорт", Хъл Сити промени плановете си. Английският клуб се отказа от привличането на Милинкович-Савич и се фокусира върху вратаря на Олимпиакос, гърка Константинос Цолакис.

Този развой на събитията може отново да активира интереса на Ювентус. Торинският гранд все още търси дългосрочно решение между гредите, а сръбският страж остава една от най-сериозните опции, ако преговорите с други кандидати пропаднат.



С привличането на Милинкович-Савич, Ювентус би получил вратар със значителен опит, физическо превъзходство и отлично познаване на италианския футбол. Допълнително предимство е и това, че Ваня перфектно познава града, тъй като е прекарал осем години в градския съперник Торино.

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Снимки: Gettyimages