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Официално: Ювентус прати трансферно разочарование в Лион

  • 29 юли 2026 | 11:20
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Официално: Ювентус прати трансферно разочарование в Лион

Нападателят Лоис Опенда официално премина в Лион като преотстъпен от Ювентус за предстоящия сезон. За наема на 26-годишния играч френският клуб е платил 3,5 млн. евро, като в сделката няма опция за неговото закупуване.

Ювентус ще се отърве от Опенда след само един сезон, нападателят отива в Лион
Ювентус ще се отърве от Опенда след само един сезон, нападателят отива в Лион

През миналото лято “Старата госпожа” привлече белгийския национал от РБ Лайпциг с трансфер на обща стойност 46 млн. евро. Той обаче изобщо не оправда очакванията към себе си, отбелязвайки само два гола в 34 двубоя, като в повечето от тях влизаше от пейката. За Опенда, който ще играе с номер 17 в новия си тим, това ще бъде втори период в Лига 1, след като през сезон 2022/23 игра в Ланс, където вкара 21 попадения в 42 мача.

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